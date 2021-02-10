О выявленных случаях плохой работы или бездействия управляющих организаций они будут сообщать в прокуратуру и жилинспекцию

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок.

«По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы – жилищные инспекции и прокуратуры – с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он пояснил, что поводом к началу мониторинга «Единой России» стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», – сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности.

«Конечно, где-то есть реальные проблемы, связанные с нехваткой работников и техники. Но важно не замалчивать о них, а вовремя искать пути решения. Большая часть проблем – все-таки из-за недобросовестности и невыполнения норм», – заключил он.

Как сообщил депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Андрей Зачупейко, на основании жалоб горожан, поступающих в региональную приемную «Единой России», партийцы и общественники попросили ГЖИ провести проверку деятельности управляющих компаний, занятых обслуживанием МКД в Воронеже. Как известно, в обязанности УК помимо прочего входит и своевременное удаление свисающего с крыш снежного покрова и наледи, то есть, сосулек.

«Мы советуем жильцам многоквартирных домов, которым угрожают такие же наледи и снеговые «навесы», обращаться в общественные приемные «Единой России» (их адреса можно найти на нашем сайте), в районные отделы ЖКХ, либо напрямую в Госжилинспекцию, поскольку она уполномочена контролировать деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ. Бездействие УК в данном вопросе является прямым нарушением правил содержания общего имущества МКД, и это нарушение надо пресекать», — подчеркнул Андрей Зачупейко.

Для справки: Государственная жилищная инспекция Воронежской области расположена по адресу — Воронеж, ул. Кирова, д.6 «А», 13 этаж.

Телефон «горячей линии» (473) 212-59-44.

Фото Антон Новодережкин ТАСС