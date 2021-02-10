Праздник, отмечаемый во второй вторник февраля в целях информирования людей об ответственном и безопасном использовании Интернета, организован управой района, отделом образования Ленинского и Центрального районов, активистами детской и молодежной общественной организации «Новое поколение».

Он прошел в формате познавательной интерактивной игры «Безопасный интернет» на платформе Zoom, модераторами которой выступили члены «Нового поколения» Дарья Шандер и Арина Головина.

В процессе игры ребята с интересом изучили и обсудили презентации и методический материал, подготовленный организаторами, ответили на вопросы викторины.

В мероприятии приняли участие команды из восьми общеобразовательных учреждений района.

По окончании среди участников объявили конкурс: «Самый оригинальный портрет компьютерного вируса».

Работы были выставлены на странице социальной сети «ВКонтакте». Победителей определили методом народного голосования, в котором приняли участие более двухсот зрителей.

Ими стали: Анастасия Л. из МБОУ СОШ №34 – 1 место; Дарья из МБОУ СОШ №34 – 2 место и Алина М. из МБОУ СОШ №63 — 3 место.

Все юные Userы награждены грамотами управы Ленинского района.