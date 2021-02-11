О частном визите в Германию Юлии Навальной сообщает немецкий Der Spiegel.

Не исключено, что супруга учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, прилетела на встречу со своими зарубежными кураторами.

Навальная осталась в транзитной зоне аэропорта во Франкфурте-на-Майне в то время как остальные пассажиры уже из нее вышли, сообщает Лента.ру.