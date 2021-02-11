Обвиняемого в убийстве воронежской преподавательницы Натальи Тушинской задержали силовики.

В региональном СУ СКР сообщили вечером 10 февраля, что задержанного везут к следователю.

Правоохранители не называют место, где был задержан подозреваемый.

Убийство учительницы математики школы №1 произошло в Воронеже 2 февраля. Преступник убил женщину 13 ударами ножа и забрал сумку с деньгами и телефон.