Корабль с рабочим названием «Заветы Ильича» выпилил из дерева воронежский мастер Александр Ивченко.

Скульптор вместе с товарищем создал деревянное судно с флагом, мачтой, пушкой, штурвалом и фигурой на носу судна.

— Воронеж — родина Российского флота! – написал Ивченко под собственными фото. — Конечно, нам с Александром Алферовым далеко до масштабов Петра I, но такой кораблик за семь рабочих дней оказался вполне по силам.

«Заветы Ильича» стоит в комплексе Кудеяров стан на 535 километре трассы М-4 в 30 километрах на юг от Воронежа.

Фото Александра Ивченко