268 единиц техники чистили от снега ночью Воронеж
268 единиц техники чистили ночью воронежские улицы и дороги от снега.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
К вывозу снега из города привлекались дополнительные самосвалы. Всего из Воронежа коммунальщики вывезли гигантский объем снега – 9950 кубометров.
На обработку дорог и тротуаров израсходовали 2191 тонну песко-соляной смеси.
А накануне, 10 февраля в Воронеже комбинаты благоустройства в течение дня ликвидировали последствия снегопада. По информации пресс-службы горадминистрации, для обработки тротуаров, автотрасс было израсходовано 1140 тонн песка, на очистке от снега работали 216 единиц техники.
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