268 единиц техники чистили ночью воронежские улицы и дороги от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

К вывозу снега из города привлекались дополнительные самосвалы. Всего из Воронежа коммунальщики вывезли гигантский объем снега – 9950 кубометров.

На обработку дорог и тротуаров израсходовали 2191 тонну песко-соляной смеси.

А накануне, 10 февраля в Воронеже комбинаты благоустройства в течение дня ликвидировали последствия снегопада. По информации пресс-службы горадминистрации, для обработки тротуаров, автотрасс было израсходовано 1140 тонн песка, на очистке от снега работали 216 единиц техники.