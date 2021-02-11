Он был разработан по инициативе партии

Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне.

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых.

«Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли эту тему и договорились с Правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – отметил Владимир Афонский.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 году по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.

Комментируя эту инициативу, региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Воронежской областной Думы, председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин отметил, что поправки в Устав автомобильного транспорта предусматривают не только запрет принудительной высадки безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых, но и, наконец, возлагают полномочия на субъекты Российской Федерации своим правовым актом установить порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда с учетом этого запрета.

«Таким образом, после вступления в силу федерального закона мы сможем заняться вопросом разработки такого порядка, что позволит исключить случаи принудительной высадки детей без сопровождения взрослых из общественного транспорта»,- отметил Владимир Верзилин.