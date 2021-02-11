20 февраля в Event-Hall Cити-парка «Град» состоится спортивное событие всероссийского масштаба – здесь пройдет ежегодный зимний турнир по смешанным единоборствам FIGHT RIOT: MMA Series 26. В финале открытой лиги Черноземья воронежцев ждут жесткие и бескомпромиссные бои профессионалов.

Поклонники боев без правил смогут увидеть рейтинговые бои с участием сильнейших бойцов России! На ринге встретятся лучшие представители бокса и кикбоксинга, боевого самбо и рукопашного боя, греко-римской и вольной борьбы, дзюдо и тайского бокса, а так же профессионального панкратиона.

Предварительный файткард турнира

Весовая категория 61.2 кг

Баташев Данилбек (клуб «Александр»)

Миравазов Шухрат (клуб «Александр»)

Весовая категория 66 кг

Курзанов Илья (клуб «Александр»)

Аскеров Салман (клуб «Max Fight Hunter»)

Весовая категория 69 кг

Алексеев Александр(клуб «Александр»)

Мамедов Камал (клуб «SPARTA»)

Весовая категория 70.3 кг

Отрубянников Сергей(клуб «Александр»)

Матвеев Артём (клуб «Александр»)\

Весовая категория 77.1 кг

Деревенских Владислав (клуб «FIGHT BAZA»)

Слободенюк Максим (клуб «FIGHT BAZA»)

Весовая категория 93 кг

Курчатов Максим(клуб «Александр»)

Ткаченко Максим (клуб «NOSOROG»)

Весовая категория +93 кг

Котельников Максим(клуб «Александр»)

Ханов Ильяс (клуб «ХОРТИЧ»)

Открытая Лига Черноземья

Открытая лига Черноземья. Весовая категория 61.2 кг

Миравазов Шухрат — Баташев Данилбек

Миравазов Шухрат (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по микс-файту, КМС по кикбоксингу ММА и панкратиону. Чемпион Таджикистана по кикбоксингу и кудо, призёр кубка России по джиу-джитсу, чемпион Москвы по грэпплингу. Многократный чемпион воронежской области по кикбоксингу, ММА и панкратиону.

Баташев Данилбек (Воронеж, Клуб «Александр»)

Чемпион мира по грэпплингу. Победитель Кубка мира по рукопашному бою, чемпион Россиии по ММА, грэпплингу и панкратиону.

Открытая лига Черноземья. Весовая категория 70.3 кг

Отрубянников Сергей — Матвеев Артем

Отрубянников Сергей (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по ММА ориентал. Чемпион Воронежской области по ММА, победитель Всероссийского турнира по ММА в Туле, победитель всероссийского турнира по смешанным единоборствам посвящённого памяти Александра Сердюкова.

Матвеев Артём (Воронеж, Клуб «Александр»)

Серебряный призёр воронежской области по ММА. Чемпион Терновского района по армейскому рукопашному бою.

Открытая лига Черноземья. Весовая категория 77.1 кг

Деревенских Владислав — Слободенюк Максим

Деревенских Владислав (Воронеж, Клуб «FIGHT BAZA»)

Победитель турнира «Надежды России» по ММА, призёр чемпионата Воронежской области по ММА, победитель серии любительских турниров Dominator MMA, призёр Кубка Москвы по панкратиону, полуфиналист Открытой лиги Черноземья по ММА.

Слободенюк Максим (Воронеж, Клуб «FIGHT BAZA»)

Призер первенства области по ММА, призёр открытого турнира по тайскому боксу, призёр Всероссийского турнира по ММА в Белгороде, полуфиналист Открытой лиги Черноземья по ММА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ ПО ММА

Профессиональный бой по ММА. Весовая категория 69 кг

Алексеев Александр — Мамедов Камал

Алексеев Александр (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по универсальному бою, КМС по рукопашному бою и ММА. Финалист открытой лиги Черноземья по ММА, призёр кубка военно-космических сил по армейскому рукопашному бою, серебряный призёр кубка России по универсальному бою. Победитель и призер различных всероссийских турниров по армейскому рукопашному бою и смешанным единоборствам.

Мамедов Камал (Тамбов, Клуб «Спарта»)

Мастер спорта России по рукопашному бою. Чемпион Тамбовской области по рукопашному бою и боевому самбо. Победитель и призёр всероссийских турниров по смешанным единоборствам, рукопашному бою и боевому самбо.

Профессиональный бой по ММА. Весовая категория 70.3 кг

Азизян Горацио — Чубатару Василий

Азизян Горацио (Воронеж, Клуб «Александр»)

КМС по смешанным единоборствам ММА и боксу. Чемпион Воронежской области по ММА и боксу, бронзовый призёр Всероссийского турнира по смешанным единоборствам посвящённого памяти Александра Сердюкова. Победитель и призер различных межрегиональных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Чубатару Василий (Молдавия, Кишинев, Клуб «ChubataruTeam»)

Мастер спорта по рукопашному бою. Чемпион Международного турнира по грэпплингу «Kishinev Open». Победитель региональных и международных соревнований по панкратиону, грэпплингу и ММА.

Профессиональный бой по ММА. Весовая категория 93 кг

Курчатов Максим — Ткаченко Максим

Курчатов Максим (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по греко-римской борьбе и боевому самбо. Чемпион открытой лиги Черноземья по ММА, серебряный призёр всероссийского турнира по смешанным единоборствам посвящённого памяти Александра Сердюкова.

Ткаченко Максим (Пенза, Клуб «NOSOROG»)

Мастер спорта России по рукопашному бою и грэпплингу. Призёр чемпионата России по рукопашному бою и грэпплингу. Победитель и призёр различных чемпионатов по смешанным единоборствам.

СПОРТИВНОЕ ММА

Спортивное ММА. Весовая категория 93 кг

Меджидов Джамал — Шевораков Дмитрий

Меджидов Джамал (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по вольной борьбе и ММА. Чемпион Центрального федерального округа по ММА, бронзовый призёр кубка России по ММА, чемпион кубка содружества по ММА. Победитель и призёр различных межрегиональных и всероссийских турниров по ММА.

Шевораков Дмитрий (Оренбург, Клуб «Цеста»)

Мастер спорта России по смешанным единоборствам. Чемпион Приволжского федерального округа по ММА, чемпион России среди молодёжи по ММА. Чемпион различных всероссийских турниров по смешанным единоборствам.

Спортивное ММА. Весовая категория +93 кг

Котельников Максим — Ханов Ильяс

Котельников Максим (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по рукопашному бою и ММА. Чемпион Центрального федерального округа по ММА, чемпион кубка России по ММА.

Ханов Ильяс (Ростов-на-Дону, Клуб «ХОРТИЧ»)

Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою, боевому самбо и комплексному единоборству. Победитель различных международных и всероссийских турниров по смешанным единоборствам, боевому самбо, бразильскому джиу-джицу и грэпплингу.

ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА

Профессиональный бой. Весовая категория 66 кг

Курзанов Илья — Аскеров Салман

Курзанов Илья (Воронеж, Клуб «Александр»)

Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою и боевому самбо. Чемпион кубка России по ММА, победитель вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, экс-претендент на пояс чемпиона «FIGHT NIGHTS GLOBAL». Победитель и призёр различных международных турниров по ММА.

Аскеров Салман (Ростов, Клуб «Max Fight Hunter»)

Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою. Победитель различных всероссийских турниров по рукопашному бою, грэпплингу и ММА.

СОГЛАСНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА

Профессиональный бой. Весовая категория 95 кг

Попов Олег — Абдельвахаб Мохамед

Попов Олег (Краснодар, Клуб «Кузня»)

Мастер cпорта России по армейскому рукопашному бою и бо боевому самбо. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион стран СНГ по армейскому рукопашному бою, 5-ти кратный чемпион Южного военного округа по армейскому рукопашному бою, чемпион Южного федерального округа по боевому самбо.

Абдельвахаб Мохамед (Египет, Клуб «Monster ММА»)

Чемпион Египта по боксу. Трёхкратный чемпион арабских стран по кикбоксингу. Победитель различных международных турниров по кикбоксингу и смешанным единоборствам.

Бойцы из разных городов покажут захватывающие зрелищные бои и заставят зрителей не на шутку понервничать. Данное событие станет самым лучшим подарком мужчинам к празднику 23 Февраля!

Турнир организован при поддержке Федерации смешанных единоборств ММА Воронежской области, бойцовского клуба «Александр» и ММА Series.

Возрастное ограничение 12+

Начало в 19.00

Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая,

Фотографии взяты из отрытых источников (группа ВКонтакте)