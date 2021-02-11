14 февраля в 11.00 в воронежском цирке покажут благотворительное представление для наших медиков, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Накануне стартует программа Гии Эрадзе «5 континентов», так что врачи увидят лучшее российское цирковое шоу. Учитывая, что на культурные мероприятия пока еще разрешена лишь 50%-ная наполняемость зала, в Департамент здравоохранения области безвозмездно было отдано 1047 билетов. Зрителей по билетам на данном представлении не будет.

Всероссийская благотворительная акция «Во имя бьющихся сердец» пройдет в этот день в 20 цирках страны. В акции, помимо нашего города, принимают участие цирки Астрахани, Брянска, Волгограда, Екатеринбурга, Кемерово, Кирова, Костромы, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Тюмени и Ярославля. В рамках акции каждый из цирков покажет бесплатный спектакль для медицинских работников из «красной зоны».

— Прошедший год стал непростым для каждого из нас, и пережить это тяжелое время нам помогли медицинские сотрудники – врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсестры… Эти люди — герои нашего времени, поэтому первые спектакли в наших цирках будут именно для них. Именно благодаря медикам цирки, наконец, снова возобновляют работу, – говорит врио генерального директора ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Организатором данной акции является руководитель департамента развития и социальных проектов ФКП «Росгосцирк» Дарья Костюк.

Воздушные гимнасты Екатерина Запашная и Константин Расстегаев, заслуженная артистка РФ Юлия Филатова, иллюзионист Анатолий Сокол, дрессировщица Людмила Суркова, представители старейших династий в России – Майхровские и Аннаевы с удовольствием откликнулись на данное предложение. Такого долгого перерыва в работе у цирковых артистов еще не было никогда, они сами истосковались по аплодисментам и живым эмоциям, поэтому с нетерпением ждут выхода на манеж и встречи со зрителями.

Марина Хоружая