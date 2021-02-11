Украинский премьер Денис Шмыгаль подписал постановление, согласно которому в стране запрещается регистрация вакцины от коронавируса (а также любых других иммунобиологических препаратов для профилактики острой респираторной болезни COVID-19), разработанная или произведенная «страной-агрессором». Речь разумеется, идет о России.

Несколько дней назад Зеленский усомнился в нашей вакцине, высказавшись, что заявленная эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» «не доказана». Президент Украины также заявил, что украинцы не подобные кролики, чтобы на них ставили эксперименты. При этом в декабре Владимир Зеленский рассказывал в интервью газете The New York Times, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать российскую вакцину, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

Напомним, что первый этап вакцинации на Украине начнется в течение февраля. Первыми они планируют привить медиков и военнослужащих. Киевом уже подписан контракт с компанией Sinovac на поставку 1,9 млн. доз вакцины от коронавируса. Также, по итогам переговоров с Денисом Шмыгалем в Брюсселе, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис пообещал, что в феврале Евросоюз предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн. доз вакцины AstraZeneca.

Марина Хоружая