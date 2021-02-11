Россияне сейчас разделились на два лагеря — одни рвутся вакцинироваться от коронавируса «впереди планеты всей», другие категорически отказываются от использования не проверенной до конца вакцины, даже под страхом угрозы увольнения. Российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев считает, что прививка от COVID-19 -дело нужное и полезное. Но главное, не допустить ошибку. Если человек уже переболел и в его организме имеются антитела, от вакцинации лучше отказаться.

Яковлев считает, что при наличии антител прививка может негативно повлиять на организм человека, так как нагрузка на иммунитет многократно возрастет. И тогда вместо защиты от коронавируса, можно будет наблюдать обратный эффект — болезнь вернется раньше и будет протекать гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Поэтому рекомендуется перед тем, как получить вакцину, обязательно пройти обследование и узнать, есть ли в организме антитела, так как человек, болевший без симптомно может и не догадываться о том, что уже переболел.

Марина Хоружая