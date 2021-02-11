Специалисты британии организации British Liver Trust, которые занимаются патологиями печени, озвучили главные симптомы, которые свидетельствуют об серьезном заболевании печени. Так как печень тот орган, который до последнего не болит (боли начинаются уже при циррозе или других опасных заболеваниях, которые лечить бывает уже поздно) Поэтому людям рекомендуется повнимательнее относиться к своему организму и обращать внимание на нижеизложенные симптомы.

По мнению британских врачей, многие заболевания печени связаны с избыточным количеством жира в ней. На фоне ожирения и артериальной гипертензии может развиваться жировой гепатоз, который на начальной стадии никак себя не проявляет. Симптомы появятся тогда, когда жира в клетках печени уже накоплено с избытком. Это говорит о том, что заболевание уже находится в запущенной или хронической форме.

На второй стадии печень начинает зарубцовываться, что приводит в дальнейшем к циррозу (на данном этапе у людей может появиться рвота с кровью).

Стоит обратить внимание и на мочу. Британские врачи отмечают, что при жировом гепатозе она приобретает темный оттенок, а кал имеет резкий неприятный запах, становится черным и бесформенным. Также у человека могут пожелтеть кожа и глаза, возникнуть кожный зуд и спутанность сознания. Медики предупреждают, что при обнаружении у себя любого из перечисленных симптомов нужно немедленно обратить к врачу и пройти обследование.

Также они дают совет тем, кто не хочет довести до жирового перерождения клеток печени — для этого медики советуют сократить употребление переработанных углеводов в рационе, отдав предпочтение при приеме пищи полезным жирам и витаминам.

Марина Хоружая