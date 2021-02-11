Над воронежскими селами нависла угроза затопления.

Согласно информации регионального ГУ МЧС, наводнение может затронуть 55 сел в 21 районе. Спасатели также говорят о возможности подтопления 14 низких мостов в 10 районах Воронежской области.

Прогнозы по паводку еще будут корректироваться. Сотрудники МЧС из-за угрозы наводнения также намерены обследовать 29 сооружения гидротехнического назначения.

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