12.02.2021 — так называемая «зеркальная» дата. Люди очень любят различные мистические вещи и придают им большое значение. Не являются исключением и воронежцы, которые считают, что если зарегистрировать брак именно в такую дату, он будет крепким и счастливым. В пресс-службе областного управления ЗАГС сообщили, что 12 февраля 2021 года изъявили желание официально стать мужем и женой 104 пары.

В управлении отметили, что 64 свадьбы пройдут в Воронеже (из них 17 — во Дворце бракосочетания, 18 — в отделе ЗАГС Коминтерновского района, 14 в Советском районе и 15 в Железнодорожном) ), и еще 40 в районах области. Во Дворце бракосочетания областного центра пройдут пройдет 17 регистраций.

Марина Хоружая