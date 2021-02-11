Воронежские синоптики предсказали температурный рекорд по теплу в феврале.

В пятницу и субботу во время колебания температуры столбик термометра может подняться до 8 градусов тепла, а потом опуститься опять до отрицательных значений.

В областном центре синоптики предсказывают 12 февраля ночью на дорогах гололед, туман. Температура воздуха до 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. Возможен мокрый снег с дождем.

В субботу, 13 февраля, в областном центре ожидается резкое похолодание. Будут наблюдаться смешанные осадки с ветром до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра понизится до 12 градусов мороза, днем ожидается до 9 градусов ниже нуля.

Раннюю весну, по словам синоптиков в этом году ждать не стоит. Плюсовые температуры ожидаются только в конце марта.