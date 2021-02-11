Об осадках в виде дождя и снега предупредили жителей Воронежской области сотрудники регионального МЧС.

Ссылаясь на прогноз синоптиков, спасатели сообщили, что непогода может начаться в 18 часов 11 февраля. Вместе со снегом и дождем возможен гололед. Ветер порывами может достигать скорости 18 метров в секунду.

Прогноз по неблагоприятным погодным условиям действует до 18 часов 12 февраля.

Сотрудники МЧС советуют гражданам учитывать предупреждение для планирования своего времени.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций модно звонить по телефонам 112, 101 или 277-99-00.

В пресс-службе мэрии рассказали, что городские комбинаты благоустройства готовы к погодным сюрпризам. В настоящий момент они продолжают выполнять текущие задачи – проводят противогололедную обработку тротуаров и дорог и вывозят снег.

В связи с прогнозируемым дождем, коммунальщики, согласно поставленной задачи мэром Вадиком Кстениным управам районов, расчищают решетки ливнеприемников.