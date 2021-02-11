В регионе депутаты всех уровней продолжают активную работу в рамках Волонтерского центра «Единой России»

Члены фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Сергей Сажин и Александр Ильин оказали помощь многодетной семье из Новоусманского района и подарили ноутбук для детей.

Оксана воспитывает трех несовершеннолетних детей. В ноябре прошлого года у семьи во время пожара сгорел дом. Как рассказала женщина, сейчас вместе с детьми она проживает на съемной квартире. Вопрос с предоставлением жилья находится в стадии решения.

«Я обратилась в приемную Воронежской облдумы с просьбой оказать нам какую-то помощь, потому что во время пожара у нас вместе с домом практически все сгорело. Депутаты предложили купить ноутбук для моих детей. Мы очень обрадовались такой помощи. У меня один из сыновей учится в седьмом классе и мечтает стать программистом, так что такой подарок как нельзя кстати»,- рассказала Оксана.

Сергей Сажин и Александр Ильин встретились с многодетной мамой и ее сыном и передали им компьютер. Депутаты пожелали школьнику успехов в учебе и в освоении компьютерной грамотности.