Несмотря на морозы, ГК «ПИК-Комфорт» вынуждена были оставить жителей пяти домов, расположенных на Левом берегу Воронежа. Такие меры им пришлось предпринять для устранения течи на сетях поставщика теплоэнергии МКП «Воронежтеплосеть» Течь произошла в район дома №3 по улице Калачеевской, в результате пришлось ставить без тепла воронежцев, проживающих по адресам: Калачеевская, д. № 1, 3; Чаплыгина, д. № 4; Димитрова, д. № 145 и Витебская, д. № 2.

Коммунальщики планируют завершить ремонт сетей с 15.30 до 19.00, после чего в дома пустят тепло.

Марина Хоружая