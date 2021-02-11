Предполагается, что он заработает с 1 сентября и станет механизмом дополнительной защиты для социально-уязвимых категорий граждан

Ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию — вне зависимости от того, сколько он задолжал, отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма — «это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ — если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России».

Комментируя данную инициативу, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам, член фракции «Единой России» Иван Воробьев, отметил, что обстоятельства требуют повысить уровень социальной защищенности жителей страны.

«В условиях пандемии коронавируса, самоизоляции и других ограничений многие граждане лишились стабильного заработка или значительно потеряли в доходах. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы из-за долгов они и вовсе остались без средств к существованию, поэтому инициатива «Единой России» будет положительно принята во всех регионах.Гарантированная сумма в размере минимального размера оплаты труда, размещенная на отдельном счету, поможет людям не влезть в новые долги, и даст время для поиска новой работы или переобучения. Наш долг – максимально облегчить гражданам последствия пандемии и дать им возможность как можно быстрее вернуться к нормальному трудовому ритму», — отметил парламентарий.

Фото пресс-служба

ВРО ВПП «Единая Россия»