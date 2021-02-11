Директор одной из управляющих компаний Воронежа поплатится за то, что хотела «нагреть руки» на воронежцах. Когда люди, проживающие в доме №84 по ул. Ломоносова получили платежки с астрономическими суммами в 20 тысяч, они не поверили своим глазам. Разбирательства шли долго, в результате, на директора УК завели административное дело. Наказание, правда, не слишком жесткое — штраф, либо отстранение от занимаемой должности на три года.

Как выяснилось, платежи за отопление были завышены необоснованно. Прокуратура обязала управляющую компанию сделать пересчет суммы платежа на следующий месяц.

Марина Хоружая