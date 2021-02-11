ЦБ РФ запретил российским банкам низкие лимиты ежедневных операций клиентов в Системе быстрых платежей. В данный момент СБП позволяет переводить в месяц до 100 000 рублей без комиссии. Суммы, превышающие данный лимит можно будет переводить уже за деньги (минимальная ставка — 0.5%). Верхний потолок оплаты услуги перевода — 1500 рублей. Некоторые банки, к слову, имеют свои лимиты. К примеру Сбербанк берет оплату уже свыше 50 тысяч рублей. В Центробанке посчитали, что такие нововведения ограничивают возможности банковских клиентов.

По мнению ЦБ, лимит на переводы должен быть не менее 150 тысяч рублей. Данный вопрос банкам предписано решить в срок до 1 октября. ЦБ не хочет, чтобы клиенту уходили в «другие сервисы» и считает, что новый лимит закроет основную потребность в межбанковских переводах.

Напомним, что систему быстрых платежей, позволяющий переводить деньги по номеру телефона и оплачивать покупки при помощи QR-кода, в нашей стране запустили два года назад. СБП дает возможность юридическим лицам совершать платежи в пользу физлиц, а компании используют систему для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах, а также для предоставления брокерских услуг.

Марина Хоружая