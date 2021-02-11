По сегодняшним сообщениям федерального оперштаба, в Воронежской области за последние сутки 371 человек вылечился от коронавируса. Всего в нашем регионе за неполный год пандемии заболело и вылечилось чуть более 56 тысяч человек.

Радует, что в последнее время суточный прирост выздоровевших не превышает число заболевших. На 11 февраля диагноз COVID-19 был подтвержден у 363 воронежцев за последние сутки. За все время этот диагноз был поставлен в регионе 62-м тысячам человек. Также уменьшается количество заболевших, которые лечатся в стационарах (врачи связывают это с вакцинацией — на данный момент привито уже 47 000 воронежцев). На сегодняшний день наш регион спускается к плато. Марина Хоружая