Вчера вечером президент Владимир Путин провел видео-встречу с редакторами 35-ти российских средств массовой информации (телеканалов, печатных изданий, электронных СМИ и информагентств). По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча была продолжительной. Также Песков пояснил, что подобные встречи проводятся традиционно. Они направлены на то, чтобы руководство ведущих российских СМИ, определяющее редакционную политику, могли выяснить для себя вопросы, которыми кажутся неясными.

Хоть беседа и носила конфиденциальный характер, кто-то из «акул пера» слил часть разговора коллегам. Кремлю это не понравилось, и Дмитрий Песков выразил сожаление по данному поводу.

— Пресса была на основе off the record — без цитирования, — сообщил прессек Кремля. — Только в таком режиме можно поговорить откровенно и выяснить все неразрешенные вопросы. Надеемся, что договоренности о режимах подобных бесед будут все-таки выдерживаться и выполняться в дальнейшем.

Марина Хоружая