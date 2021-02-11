Еще одним именем пополнился список памяти медработников, которые попрощались с жизнью по вине коронавируса. Стало известно, что печально известный список пополнен еще одним именем — Александра Антоньева, который работал хирургом Бобровской районной больницы. Врач, проработавший по специальности 43 года, умер еще в январе.

Тогда же все в той же Бобровской больнице умерла от коронавируса 65-летняя медсестра Галина Сырова.

Марина Хоружая