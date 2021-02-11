Несмотря на массовую вакцинацию, которая началась в России еще в январе, президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса. В декабре Владимир Владимирович объясняя это тем, что ему 68 лет, и прививаться нельзя. А в ходе вчерашнего общения с редакторами российских СМИ глава государства пояснил, что пока не может этого сделать, так как в его прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, и без консультации со своими докторами привиться от коронавируса пока не может.

При этом президент напомнил, что российская вакцина «Спутник V» признана лучшей в мире по всем показателям, а в конце года Минздрав одобрил ее для применения людям пожилого возраста. Привиться главе государства, по всей видимости, мешает недосягаемость его личных докторов. Впрочем, Путин открыто и не говорит о том, что прививаться не будет. Президент обтекаемо намекнул, что в конце лета или начале осени, он возможно привьется, так как на это время у него запланировано огромное количество встреч и поездок.

При этом Владимир Путин сообщил, что «обезьянничать» не намерен, поэтому никаких камер при его возможной вакцинации, не будет.

Напомним, что Россия является единственной страной, где изобрели целых три вакцины от коронавируса. Кроме того, наша страна стала первой страной в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19.

Анастасия Коваленко