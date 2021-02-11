Мы уже писали о том, что из-за инцидента с Навальным и из-за задержания участников несанкционированных акций, Евросоюз грозит ввести против нашей страны новые санкции. Такое решение может быть принято 22 февраля на встрече глав МИД государств членов ЕС. Однако Москва предостерегает Брюссель от такого опрометчивого шага. Официальный представитель МИД России заявила, что если какие-либо ограничения будут введены против России, на них незамедлительно будет дан соразмерный ответ.

— Санкции- это уже рутина западного мировоззрения, — заявила Захарова на брифинге, который показали на телеканале «Россия-24». — Опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 года убедительно показывает, что за рычаг санкций в ЕСовском Брюсселе инстинктивно хватаются, когда сталкиваются с твердым настроем нашей страны и других суверенных государств отстаивать собственные законные интересы. Я считаю совершенно недопустимым использовать права человека и демократические ценности как геополитические инструменты.

Марина Хоружая