После видео, где мужчина обнаруживает вместо мертвых новорожденных детей, которых ему якобы отдали в Ставропольском перинатальном центре, кукол, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил Следственному Комитету провести проверку этой курьезной истории. Видео разнеслось по соцсетям, а мужчина поведал леденящую кровь историю о том, что привезя в родной Дагестан детей, чтобы похоронить их, под саваном увидел кукол.

По словам мужчины, его близнецы и родились в ночь со 2 на 3 февраля, и были живыми и здоровыми. У его супруги начались какие-то проблемы со здоровьем, и сразу после родов она попала в реанимацию, откуда ее выписали 7 февраля. За это время, по версии мужчины, детей подменили, а родителям сказали, что они умерли. При этом вместо тел, выдали кукол, что обнаружилось лишь на похоронах.

После проведенной проверки в управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщили, что история, которую рассказывает мужчина, не имеет ничего общего с действительностью. Супруга призналась, что историю с родами она придумала, и медосвидетельствование показало, что женщины действительно никогда не рожала.

-Надеюсь, что люди, неправомерно обвинившие наших врачей, извинятся. Хотя бы в комментариях, — написал в своем Инстаграм глава Ставрополья.

Марина Хоружая