Генеральный директор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко выступил с предложением скорректировать программу льготной ипотеки под 6.5 % Он считает, что в некоторых регионах программу нужно продлить, а в некоторых прекратить. Речь идет о тех регионах, где жилье выросло более, чем на 19% Мутко считает нецелесообразным проведение там программы, так как такой рост цен просто нивелирует эффект от нее.

Мутко поведал, что программа льготной ипотеки была задумана как мера поддержки граждан, у которых за время пандемии упали доходы, а вовсе не как механизм поддержки застройщиков. Однако последние видимо восприняли данную программу, как руководство к действию и в некоторых ценах взвинтили цены на квартиры более, чем на 20% Виталий Мутко заявил, что для того, чтобы программу льготной ипотеки можно было продлить после 1 июля 2021 года, в нее нужно внести изменения, ибо никакого эффекта антикризисная программа при таком развитии событий не даст.

-Если кто-то (застройщик или покупатель) перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры соцподдержки,- читает Мутко.

Гендиректор «Дом.РФ» также привел оценки госкорпорации, согласно которым рост цен на жилье более чем на 19%, льготная ипотека перестает быть выгодной для покупателя, в данном случае, выигрывают застройщики и банк.

-Нужно искать регионы, где нет такого роста цен, но имеется неудовлетворенный спрос, заявил он.

По мнению Мутко отметил, если в регионах, где значительно выросли цены прекратить действие программы, застройщики сами начнут снижать цены.

Напомним, что 2020 год побил все рекорды российского ипотечного рынка. В общей сложности было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн. рублей, из которых 345 600 льготных ипотечных кредитов выдали на более один триллион рублей.

Программа льготной ипотеки начала работать с мая 2020 года. В пандемию государство решило взять на себя ответственность по субсидированию ставок по кредитам выше 6,5% годовых. Льготная ипотека распространяется на на квартиры в новостройках с первоначальным взносом от 15%. Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленинградской области максимально выдают 12 млн. рублей. В остальных регионов размер кредита под льготную ставку не может превышать 6 млн. руб.

Изначально программу планировалось прекратить 1 ноября 2020 года, российское правительство решило ее продлить до 1 июля 2021-го.

И все бы было хорошо, однако возросший спрос на ипотеку привел к росту цен и на жилье. Только за 9 месяцев 2020 года цены на первичном рынке выросли на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Марина Хоружая