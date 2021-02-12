Новая волна холодов придет в Воронеж после недолгой оттепели.

Уже в субботу, 13 февраля, в областном центре ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью 11 градусов мороза, днем температура повысится до 9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 6,6 м/с.

Воскресенье, метеорологи обещают переменную облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опуститься до – 13 градусов. Днем «потеплеет» до 12 градусов мороза.