Проект приказа, который разрешает использовать вместо цифры «8» при междугородних звонках цифру «0», при международных – «00» с 2025 года разработало Министерство цифрового развития.

Как сообщает ТАСС, в документе, опубликованном на портале правовых актов, говорится, что с 2025 года министерство переходит на «использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс».

Номера будут набирать не через восьмерку, как это действует в настоящее время, а через «0» или «00».

Ранее по плану, утверждённому в 2017 году, на использование данных цифр предполагалось перейти в 2020 году. Проект приказал Минцифры продлевает этот срок до 2025 года.