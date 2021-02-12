Прошедший ночью 12 февраля ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сеть дорог областного центра коммунальщики быстро и эффективно обрабатывают. А тротуары, за которые отвечают управляющие компании, очистить от наледи и обработать гораздо сложнее.

По поручению мэра Вадима Кстенина, всю ночь управы районов проводили обработку тротуаров, где наблюдается наибольший трафик пешеходов. Но в сжатые сроки все объекты обработать просто невозможно.

— Просим всех воронежцев быть предельно внимательными и аккуратными, потому что в ближайшие часы на многих тротуарах будет очень скользко, — предупредили воронежцев в мэрии.