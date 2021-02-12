Сильный взрыв произошел 12 февраля во Владикавказе в супермаркете «Магнит».

Как сообщает РИА Новости, взрыв прогремел на улице Гагкаева.

В результате ЧП полностью разрушено одноэтажное задание. О пострадавших полиция пока не сообщает.

По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв баллонов с кислородом в подвале супермаркета. Пожара не было. Но здание оказалось полностью разрушено.

В настоящее время завалы разбирают около ста человек. К ним должна присоединится еще группа спасателей.

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