Мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе
Сильный взрыв произошел 12 февраля во Владикавказе в супермаркете «Магнит».
Как сообщает РИА Новости, взрыв прогремел на улице Гагкаева.
В результате ЧП полностью разрушено одноэтажное задание. О пострадавших полиция пока не сообщает.
По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв баллонов с кислородом в подвале супермаркета. Пожара не было. Но здание оказалось полностью разрушено.
В настоящее время завалы разбирают около ста человек. К ним должна присоединится еще группа спасателей.
Фото из соцсетей
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