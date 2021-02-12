На карантин по острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) в Воронежской области закрыли две школы.

Еще 25 классов в 10 школах прекратили занятия по той же причине, сообщил Игорь Михантьев, руководитель управления Роспотребнадзора, на заседании регионального оперштаба.

Санитарные врачи также проводят рейды по учреждениям дополнительного образования. Нарушителей противоэпидемиологического законодательства пока не выявлено.

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