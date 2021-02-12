На месте преступления жители Воронежа сняли на видео задержанного по обвинению в убийстве учительницы Натальи Тушинской.

Мужчину сняли на Московском проспекте возле остановки «Спутник» на следственном эксперименте. Обвиняемый показывает правоохранителям на манекене действия, которые он совершал в момент совершении преступления.

На видео 31-летний обвиняемый стоит в окружении правоохранителей в наручниках. Один из них снимает действия подследственного на камеру.