Оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи провел 12 февраля мэр Воронежа Вадим Кстенин с руководителями районных управ.

Глава города поставил ряд задач по ликвидации снежного наката и последствий снежно-ледяных образований.

Проблема остается очень острой, несмотря на то, что комбинаты благоустройства всю ночь боролись с последствиями стихии.

Вадим Кстенин поручил держать все имеющиеся силы и средства на городских тротуарах в течение всего дня. В местах самого интенсивного трафика надо обезопасить пешеходные части дорог в самые сжатые сроки.

– Вы сейчас должны самым активным образом продолжать расчищать и засыпать пескосмесью тротуары. Мобилизуйте сегодня все ресурсы на них, чтобы воронежцы смогли безопасно передвигаться, – дал указание мэр.

Градоначальник подчеркнул, что в тяжелейших условиях, после ледяного дождя, территории Воронежа во многом удалось обработать противогололедными реагентами. За состояние тротуаров во дворах, за которые ответственны УК, ситуация пока остается сложной.

– Коммунальные отделы районных управ вместе со специалистами управления ЖКХ должны отработать проблему вместе с управляющими компаниями – во дворах также должна быть произведена обработка пешеходных дорожек. – сказал Вадим Кстенин. — Составьте графики просыпки, в обязательном порядке организуйте личные выездные проверки, чтобы результат от этой работы вы видели не в отчетах, а своими глазами.

По словам мэра, пока проблема не будет устранена, необходимо выполнять эту работу без перерывов. В круглосуточном режиме должны обрабатываться придомовые территории, так же как и городские.

— Контроль должен быть постоянным и жестким, привлекайте ГЖИ по Воронежской области, инициируйте штрафные санкции в случае, если кто-то будет игнорировать свои обязанности, – поручил глава города руководителям управ районов.

Сегодня муниципалитет ожидает резкое похолодание, после обильного таяния льда и снега. Это к концу дня может еще больше осложнить ситуацию на пешеходных зонах и автотрассах Воронежа.

Поэтому мэр поручил до наступления морозов приступить к обработке наиболее сложных участков дорожной сети и главных городских магистралей с продолжением очистки тротуаров.

– Выпало много снега, магистральные дороги в основном удалось пробить и приблизить к нормативному состоянию, но остались проблемы в правых частях, на осевых и т.д. Нельзя допустить, чтобы при резком падении температуры все это замерзло, потом очистить будет еще сложнее, — распорядился Вадим Кстенин. — Все силы на сметание и вывоз! Перед похолоданием все первоочередные дороги и опасные участки засыпать усиленной песко-соляной смесью, мы не должны получить каток на дорогах, – подчеркнул градоначальник.

Еще достаточно продолжительное время из-за погодных условий ситуация в городе будет оставаться очень непростой, почти экстренной.

Мэрия призывает всех горожан – и пешеходов, и водителей – быть предельно аккуратными и внимательными. Граждане, по возможности, должны скорректировать свои планы и без особой необходимости, не выходить на улицу, в часы-пик не использовать автомобили и, особенно, во время начала резкого похолодания.