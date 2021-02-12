В Воронежской области в Костенках могут сделать особую экономическую зону
Особая экономическая зона может появится в Костёнках в Воронежской области.
В областном правительстве рассказали, что готовится техзадание на проекты музея реконструкции «Городок Костёнск» со смотровой и фестивальной площадками, визит-центром и музеем-заповедником «Костёнки».
Также запланирована реконструкция трассы Воронеж – Луганск, где должны сделать безопасный поворот.
Кроме того, запланировано создание экологического маршрута длиной в 80 километров. Не исключено, что сделают и маршрут по Дону, протяжённостью в 32 километра.
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