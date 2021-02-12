Особая экономическая зона может появится в Костёнках в Воронежской области.

В областном правительстве рассказали, что готовится техзадание на проекты музея реконструкции «Городок Костёнск» со смотровой и фестивальной площадками, визит-центром и музеем-заповедником «Костёнки».

Также запланирована реконструкция трассы Воронеж – Луганск, где должны сделать безопасный поворот.

Кроме того, запланировано создание экологического маршрута длиной в 80 километров. Не исключено, что сделают и маршрут по Дону, протяжённостью в 32 километра.