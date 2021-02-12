Воронеж на протяжении недели борется со стихией. Сначала город накрыл интенсивный снегопад, с основными последствиями которого комбинаты благоустройства справились в сжатые сроки, обеспечив безопасный проезд по магистралям города и произведя рекордный вывоз снега.

А в ночь на 12 февраля пришлось бороться практически с самым опасным для города явлением – «ледяным дождем». Особенностью таких осадков является отсутствие технологий, которые позволяют полностью избежать их неприятных последствий.

– Если на дорогах пескосмесь быстро и эффективно справляется и топит ледяную корку, чему помогают подметание звеньями спецтехники и колеса автотранспорта, то на тротуарах соли требуется больше времени, чтобы это сделать. Поэтому приходится вносить противогололедный реагент и перед осадками, и затем поверх льда, это требует больше сил и времени, не везде есть возможность работать механизированным способом, приходится посыпать вручную. Не удается быстро отработать все первоочередные участки пешеходных дорожек, а ледяная корка формируется в считанные минуты, – рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Утром 12 февраля ситуация осложнялась дождем и плюсовой температурой, из-за влаги поверхности стали еще более скользкими, в течения дня все силы комбинатов благоустройства районов были брошены на обработку тротуаров. Но это не последняя проблема, с которой Воронежу придется столкнуться в ближайшее время.

– Мы отслеживаем погодные условия, потепление вызывает интенсивное таяние снега, плюс шел дождь, поэтому по поручению мэра районные комбинаты благоустройства заранее начали расчищать решетки ливнеприёмников, чтобы ускорить отвод воды с городских улиц, и продолжают эту работу сейчас. К сожалению, не везде есть сети ливневой канализации, не везде рельеф позволяет воде уходить достаточно быстро, в местах традиционных подтоплений работает спецтехника «Городской дорожной службы», которая помогает воде уйти, перекачивает ее, – поделился руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Следующим испытанием, с которым коммунальщикам придется справляться в ближайшее время – это резкое похолодание, которое прогнозируется на ночь субботы. Температура упадет очень резко. Мэр Вадим Кстенин провел еще одно совещание с главами районных управ по видеосвязи, на котором обсудили наличие и расстановку сил и средств для работы в ночь на 13 февраля.

– Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать последствия непогоды, но прошу всех горожан поберечь себя в этот сложный период. Управы и комбинаты будут работать все это время в круглосуточном режиме, все руководители будут на территории. Превентивная обработка здесь не сильно поможет. Нам нужно будет очень четко и слаженно сработать, чтобы вовремя внести пескосмесь перед резким похолоданием. Так, чтобы соль не смыло водой и она успела отработать на поверхностях при начале мороза. В таких условиях накрыть всю уборочную площадь в городе будет очень тяжело, но мы постараемся сделать максимум возможного, с учетом того, что уже сейчас сотрудники комбинатов выбиваются из сил. Очень прошу горожан ночью и утром в субботу воздержаться от необязательных поездок. По возможности, стараться какое-то время не выходить на улицу без острой необходимости, а если уж придется, то быть крайне внимательными и аккуратными, – обратился к воронежцам мэр Вадим Кстенин.

Администрация Воронежа также обращается к автомобилистам с просьбой отказаться в пятницу вечером от парковки в правых полосах магистральных дорог, поскольку это будет очень мешать уборке их от снежной каши. В условиях низких температур, которые продержатся в Воронеже довольно долго, в дальнейшем с этой проблемой будет очень непросто справиться.

В завершении совещания руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха также доложил мэру, что в соответствии с поручением губернатора Александра Гусева профильные структурные подразделения подготовили перечни дополнительных сил и технических средств, которые могут быть задействованы на устранении аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения на следующей неделе.