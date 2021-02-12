В конференц-зале управы состоялся районный отборочный тур XXIX городского онлайн-фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Целями фестиваля, организованного управой Ленинского района, являются патриотическое воспитание молодежи, пропаганда средствами песенного жанра героической истории Отечества и г. Воронежа как «Города воинской славы», сохранение и пропаганда солдатской и патриотической песни.

Открывая фестиваль, руководитель районной управы Сергей Ситников отметил важность таких мероприятий, где каждый может выразить свою любовь к Родине посредством творческих инициатив:

– Песня, как мост между разными поколениями. И «строят» его школьники и студенты, молодежь и взрослые жители района, которым дальше нести память о Великой Отечественной войне. О чём думали, мечтали, и с чем шли в атаку бойцы, рассказывают фронтовые строки. Когда-то такие же мальчишки и девчонки, как наши конкурсанты, оканчивая школу, мечтали о будущем. Теперь мы можем услышать эти мечты в композициях, которые звучат в фестивале, – отметил Сергей Ситников.

Он также пожелал участникам и зрителям мира, добра и творческих успехов.

В фестивале принимают участие школьники общеобразовательных учреждений района, студенты высших учебных заведений, учащиеся детских школ искусства № 11 и 13, курсанты академии им. Жуковского и Гагарина и ветераны. Они предоставили жюри видеозаписи своих выступлений.

Многочасовой творческий марафон показал стремление конкурсантов к победе. В нем приняли участие представители всех возрастных групп – всего более 300 человек: хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты.

Фестиваль проходит при активной поддержке городского управления культуры, отдела образования Ленинского и Центрального районов, общественных активистов.

По итогам прослушивания жюри определило победителей:

В категории «Воин»:

«Хоры»: 1 место хор курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина («Марш Военно-Космических Сил»);

«Вокальные ансамбли»: 1 место «Отечество» Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина («Люди с крылатой душой»);

«Солисты»: 1 место Александр Макаров — курсант Военно — воздушной академии имени Жуковского и Гагарина («Верните память»).

В категории «Юный патриот»:

«Хоры»: 1 место – Хор МБОУ СОШ № 34 («Прадедушка»); 2 место — Старший хор детской школы искусства №11 имени Носырева («Майский день»); 3 место — Хор «Весёлые нотки» МБОУ СОШ № 13 («А мы войны не знали»).

«Вокальные ансамбли»: 1 место – коллектив детской школы искусства №11 им. Носырева «La Vita» («Россия»);

«Солисты»: (7-10 лет)

1 место – Софья Нагалина МБОУ СОШ №38 им. Е.А. Болховитинова («Одна Победа»), 2 место – Яна Белогурова ДЦ «Царство-Государство» («Дети войны»), 3 место – Юлиана Саратова МБОУ «Лицей №65» («Солдат победил войну»);

(11-14 лет)

1 место – Елизавета Гладышева МБОУ детская школа искусства № 11 имени Носырева («За тебя»), 2 место – Дмитрий Тарасов МБОУ детская школа искусства № 11 имени Носырева («Марш нахимовцев из кинофильма «Счастливого плавания»), 3 место – Артём Разуваев МБОУ детская школа искусства №13 («На деревне тихо»);

(15-17 лет)

1 место – Ольга Томилина — студентка ВГТУ («А зори здесь тихие»), 2 место – Дарья Болотова МБОУ детская школа искусства №13 («Белые панамки»), 3 место — Александр Левищев МБОУ детская школа искусства №11 имени Носырева («Берёзовые сны»);

В категории «Патриот»: «Солисты»:

1 место – Оксана Китаева — МБУДО ЦРТДиЮ («Ты помни»), 2 место – Ангелина Дорошко — студентка ВГТУ («Под ракитою зелёной»), 3 место – Анна Панкова — студентка ВГТУ («Ветеранам минувшей войны»);

Среди исполнителей из учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений культуры и искусства лучшим признан ансамбль «Родники России» учащихся воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей с песней «Бабья доля».

Победители районного отборочного тура получили право представить Ленинский район на городском фестивале «Защитники Отечества».