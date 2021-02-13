Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, не исключившего разрыв отношений с Евросоюзом, в случае введения последним незаконных экономических санкций, чиновники в Брюсселе приняли к сведению.

Как сообщает ТАСС, это вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС.

— Мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС, — заявил 12 февраля официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live» на YouTube заявил, что разрыв связей с Брюсселем возможен, если страны Евросоюза ЕС будет вводить экономические санкции.

Фото канала «Соловьев Live»