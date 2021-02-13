13 февраля на базе областного молодежного центра пройдет I Форум студенческих отрядов Воронежской области под названием «Работать, чтобы расти». Он приурочен к празднованию Дня Российских студенческих отрядов, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 февраля 2015 г. № 86 отмечается ежегодно 17 февраля.

Более 250 представителей всех учебных заведений Воронежа смогут получить новые знания и компетенции о деятельности Российских студенческих отрядов.

В рамках Форума участники посетят несколько образовательных площадок. Каждая из них рассчитана на определенные направления деятельности:

— Отряды снежного десанта пройдут подготовку по реализации работы со школьниками и пожилыми людьми;

— Медики и пресс-службы студенческих отрядов погрузятся в структуру их должностных обязанностей, которая включает в себя теорию и практику;

— Командиры и комиссары отрядов получат новый опыт по взаимодействию внутри коллектива и навыкам мотивации.

Завершением Форума станет «Разговор на равных», где участники смогут получить ответы на интересующие вопросы, а также перенять опыт у членов Правления и Штаба Воронежского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Основополагающей форума является содействие в профессиональном становлении учащихся образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Воронежской области, популяризация движения студенческих отрядов, как эффективной формы организации молодёжи, а также личностный и профессиональный рост участников.

Благодаря реализации программы форума представители студенческих отрядов Воронежской области смогут найти новые векторы развития организации, что позволит расширить сферу деятельности и повысить профессиональные компетенции.

На протяжении всего мероприятия будут соблюдаться все требования по профилактике Covid-19, а каждый будет участник обеспечен средствами индивидуальной защиты.