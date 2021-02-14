Под Воронежем построят всесезонный тюбинговый комплекс.

Его возведут в поселке Отрадное Новоусманского района. Трассе будет покрыта специальным пластиком, так что кататься на надувных кольцах модно будет и летом.

Власти района опубликовали аукционную документацию по строительству объекта в парке «Солнечный». На начало работ будет выделено 8 миллионов рублей.

Трасса для тюбинга появится благодаря идее местного жителя Павла Варнавского. Он победил в региональном конкурсе «Территория идей».

Строители создадут трассу, оставят канатный подъемник длиной 70 метров и сделают деревянные ограждения.