Мероприятие «Звезды спорта — детям» прошло 14 февраля на двух ледовых площадках в Воронеже.

Депутаты Воронежской облдумы помогли организовать мастер-класс для детей со звездой российского хоккея

Мастер-классы для юных хоккеистов провел победитель Молодежного Чемпионата Мира 2011 года, мастер спорта, обладатель Кубка Петрова ВХЛ Никита Двуреченский.

Уроки с чемпионом прошли в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» и проекта «Единой России» «Детский спорт». Мастер-классы организованы Комитетом Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту совместно с департаментом физической культуры и спорта.

В церемонии открытия серии мастер-классов приняли участие председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, руководитель департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин, председатель Комитета регионального парламента по физической культуре и спорту Александр Пешиков, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту, председатель регионального Общественного совета проекта «Детский спорт» Ольга Ортина, руководитель управления физической культуры и спорта городского округа г. Воронеж Александр Бахтин.

Приветствуя участников спортивного события, юных хоккеистов и зрителей, Владимир Нетёсов отметил, что подобные встречи направлены не только на популяризацию занятий игровыми видами спорта. Это еще и возможность для начинающих спортсменов в рамках тренировки пообщаться с выдающимися игроками мирового уровня.

— Сегодня одной их важных задач является развитие физической культуры и приобщение детей к занятиям спортом. В нашем регионе для этого создаются все условия — строятся ледовые арены, футбольные стадионы, открываются ФОКи. Только на базе этого комплекса создана детско-юношеская школа, где юные спортсмены в 4-х возрастных категориях имеют возможность бесплатно заниматься хоккеем. Я считаю, что занятия игровыми видами спорта должны быть доступны каждому ребенку, независимо от доходов и благосостояния семей, — подчеркнул Владимир Нетёсов. — Тем более хоккей — это игра, которая формирует характер, командный дух, выносливость и умение быстро реагировать на различные вызовы. Все это пригодится юным хоккеистам в дальнейшей взрослой жизни.

Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России Никита Двуреченский, кстати, автор одной из заброшенных шайб легендарного финала в Баффоло, который завершился победой российской команды со счетом 5-3, проведет серию мастер классов для начинающих воронежских спортсменов. Он уже оценил мастерство юных хоккеистов и отметил, что в процессе тренировок наряду с техникой и тактикой, не менее важна мотивация.

— Непосредственное общение на льду с известными спортсменами, обладателями чемпионских титулов помогает детям настроиться на победу и дальнейшее развитие в спорте. К сожалению, в моем детстве такого не было, а вот перед современными юниорами действительно открыты все возможности. Наша задача — помочь раскрыться талантам, — отметил Никита Двуреченский.

Каждый участник мастер-класса с чемпионом получил от депутатов Воронежской областной Думы подарок, в том числе — календарь и шайбу с автографом звезды хоккея, а еще — общее фото на память.

Депутат регионального парламента, председатель регионального Общественного совета проекта «Детский спорт» Ольга Ортина сообщила, что акция «Звезды спорта — детям» в Воронеже будет продолжена. В частности, весной запланированы встречи воронежских юниоров с победителями мировых чемпионатов по легкой атлетике и олимпийским чемпионом, борцом классического (греко-римского) стиля, вошедшим, кстати, в число 25 лучших атлетов мира XX столетия.