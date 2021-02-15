3 112 воронежских школьников заразились коронавирусом с начала пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, до сиз пор в школах фиксируются очаги COVID-19.

Уже после выхода учащихся с зимних каникул, в 2021 году, санврачи зафиксировали 209 случаев заболевания коронавирусом. На карантин закрыли две школы полностью и две частично. Еще два средних учебных заведения из-за ОРВИ закрыли на карантин.

Медики отмечают, что подростки переносят коронавирус гораздо легче взрослых. Чаще всего они переносят COVID-19 бессимптомно.

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