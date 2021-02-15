Городские власти рассказали о ходе реконструкции путепровода в Воронеже на улице Ленина по состоянию на 14 февраля. Рабочие закончили работы по установке свай, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что проектом предусмотрено погружение 122 трубошпунтов до проектной отметки, в настоящий момент подрядной организацией погружены все 122 трубошпунтованные сваи.

Кроме того, 12 февраля осуществлено бетонирование ригеля на опоре №2 (со стороны проспекта Революции), сейчас идёт уход за бетоном. На следующей неделе планируется приступить к армированию и бетонированию тринадцати подферменников на ригеле опоры №2. На опоре №1 (со стороны улицы Ленина) сейчас идёт устройство арматурных выпусков и герметизация стыков замков трубошпунта, а также осуществляется подготовка к обратной засыпке устоя опоры №1.