Почти 9, 5 тысяч пар решили официально разорвать свои за прошедший пандемийный год.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС, наибольшее количество разводов наблюдалось в сентябре 2020 года — 1051, а также в июле и августе — 1033 и 1012.

В апреле развелась всего 201 пара.

В ЗАГСе отметили, что в Воронежской области не сработало расхожее мнение о том, что в период пандемии количество разводов резко увеличивается.

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