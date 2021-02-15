9,5 тысяч пар развелись в Воронежской области за год пандемии
Почти 9, 5 тысяч пар решили официально разорвать свои за прошедший пандемийный год.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС, наибольшее количество разводов наблюдалось в сентябре 2020 года — 1051, а также в июле и августе — 1033 и 1012.
В апреле развелась всего 201 пара.
В ЗАГСе отметили, что в Воронежской области не сработало расхожее мнение о том, что в период пандемии количество разводов резко увеличивается.
Фото pixbay.com
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