Морозы до 20 градусов и ниже ожидаются в Воронеже на наступившей длиной рабочей неделе.

Термометр может показать до 22 градусов ниже нуля.

Так сегодня, 15 февраля, в областном центре синоптики обещают до 13 градусов мороза, переменную облачность. Ветер западный до 10 м/с.

В ночь на вторник, 16 февраля, температура воздуха упадет до – 22 градусов. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до 15 градусов мороза. Ветер северо-западный до 10 м/с.

В среду, 17 февраля, метеорологи обещают облачную погоду, снег. Ночью столбик термометра покажет 15 градусов ниже нуля. Днем ожидается 7 градусов мороза. Ветер западный до 10 м/с.

В четверг, 18 февраля, в Воронеже ожидается ночной 20-градусный мороз. Днем в городе облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов ниже нуля. Ветер западный 11 м/с.

В пятницу, 19 февраля, в областном центре синоптики обещают ночью мороз в — 19 градусов. Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный 10 м/с.

Фото pixbay.com