В центре Воронежа сделали капитальный ремонт в доме с историей в более чем полвека.

Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, здание располагается по адресу ул. Театральная, 28.

Фундамент дома, на протяжении продолжительного времени подмывался водой. Усугублял ситуацию протекающий водопровод. Появилась трещина, в следствии чего началась просадка в подъездах лестниц.

Строители отремонтировали фундамент в 2020 году, смонтировали гидроизоляцию, укрепили лестницу. Также был обновлены фасад, коммуникации и кровля.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области