Капремонт в доме с полувековой историей сделали в Воронеже
В центре Воронежа сделали капитальный ремонт в доме с историей в более чем полвека.
Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, здание располагается по адресу ул. Театральная, 28.
Фундамент дома, на протяжении продолжительного времени подмывался водой. Усугублял ситуацию протекающий водопровод. Появилась трещина, в следствии чего началась просадка в подъездах лестниц.
Строители отремонтировали фундамент в 2020 году, смонтировали гидроизоляцию, укрепили лестницу. Также был обновлены фасад, коммуникации и кровля.
Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
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