В минувшую субботу был объявлен в розыск 16-летний житель Семилук Дмитрий Голубев. По словам родных, подросток вышел из дома и трое суток не выходил на связь. Родители забили тревогу и обратились за помощью в поисково-спасательный центр «Регион 36», а волонтеры в свою очередь обратились к воронежцам с просьбой помочь найти парнишку.

Рост пропавшего парня 180 см, телосложение — худощавое. Волосы светлые с кудряшками, глаза голубые. Выходя из дома парень был облачен в черную куртку, бело-синий шарф в полоску и светло-синие джинсы. На ногах были светлые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о нахождении подростка, просят звонить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.

В субботу в поселке Отрадное пропал еще один подросток. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». 15-летний Владислав Булавин вышел из дома со словами: «Скоро вернусь», и пропал.

Но здесь все обошлось — увидев ориентировки со своим лицом в соцсетях, парень тут же позвонил матери и сообщил, что с ним все в порядке. Он не стал объяснять, где ночевал, но пообещал вернуться в ближайшее время. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам лишь потому, что ранее парень так не поступал и всегда ночевал дома. Правда позвонивший вчера домой парень, на сегодняшний день дома так и не появился. Поисковики предполагают, что он может находиться в Москве или Московской области.

Еще одного молодого человека в Воронежской области не могут до сих пор начти с декабря. 25-летний Илья Зайцев в середине декабря вышел из дома, взяв лишь телефон, водительские права, ключи от автомобиля и банковскую карту. Больше его никто не видел. По словам родственников, раньше воронежец никогда не пропадал. Молодой человек характеризуется положительно, и никогда не заставлял волноваться родных.

Верхнее фото — Дмитрий Голубев.

Нижнее фото — Владислав Булавин

Марина Хоружая