Президент России Владимир Путин наградил двух воронежцев медалями «За спасение погибавших». Награды были удостоены соседи погибшей в Новой Усмани семьи. Напомним, что трагедия произошла 23 августа в поселке «Совхоз Воронежский»

В тот злополучный день маленькая девочка случайно наступила на крышку люка и упала в глубокую 6-метровую сливную яму. Следом за дочкой кинулась мать, которую тоже поглотила фекальная яма. Далее в ней утонула прибежавшая на помощь 8-летняя дочь, и отец. На крики прибежали соседи — 23-летний сын врио председателя поселка Людмилы Савченко и ее супруг. Молодой парень также погиб, задохнувшись метаном в безвоздушном пространстве, а его отца, который был в тяжелом состоянии, успели откачать спасатели, после чего его доставили в больницу и положили в барокамеру.

Медаль «За спасение погибавших» получил Сергей Савченко, а его 23-летний сын Александр, ставший пятой жертвой трагедии, получил награду посмертно. В связи со смертью сына семье также обещали оказать материальную помощь.

Марина Хоружая