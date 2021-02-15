Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU и Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» запускают очередной сезон конкурса фотографий «Балканский мост». Поделитесь радостью путешествий и впечатлениями о ваших любимых местах на Балканах!

В конкурсе может участвовать любой желающий из России, стран Балканского полуострова, Европы и любой страны мира! Основное требование конкурса – фотографии должны рассказывать о Балканах, о возможностях путешествий по странам бывшей Югославии – Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии, Герцеговине, Македонии, Словении. Фотографии должны быть сделаны не ранее 1 января 2019 года.

Скачать Положение о конкурсе можно здесь.

Главное условие – пробудить интерес к Балканам и странам бывшей Югославии, их культуре, истории, людям и достопримечательностям, а также дружбе между странами и народами. Конкурс стартует 15 февраля 2021 года и проводится по номинациям:

1. Достопримечательности. Много фотографий известных мест и аттракций? Поделитесь с нами! Регионы, район, интересные элементы городов, урбанистические и архитектурные особенности, заинтересовавшие фотохудожника.

2. Пейзаж. Принимаются фотографии природы Балканских стран.

3. Сюжетное фото. Зарисовки, отображающие повседневную жизнь жителей Балкан; интересные и необычные моменты, подчеркивающие особенности национальной культуры; репортажная съемка различных событий.

Прием работ осуществляется до 15 апреля 2021 года. Фотографии публикуются на интернет-портале TRIP2RUS.RU, раздел «Конкурсы» (конкурс «Балканский мост — 2021»).

Добавить фотографию на конкурс может любой желающий по ссылке.

По итогам конкурса все желающие получат электронные дипломы об участии (по предварительной заявке), победители и призеры — подарки от спонсоров и партнеров конкурса.

В прошлом году в фотоконкурсе «Балканский мост — 2020», организованном Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог», приняли участие более 150 фоторабот из более 50 регионов России. Фотографии победителей и лучшие работы по мнению жюри оформлены в виде фотовыставки «Балканский мост» в рамках фестиваля «Сербия рядом-2020» в Воронеже.

Дополнительная информация о конкурсе и организаторах – по электронной почте dialogrs@mail.ru, info@trip2rus.ru.